Учень крокує шкільним коридором разом зі своїми друзями назвіть тіла відносно як??х учень рухається а відносно яких перебуває у спокоЇ
Физика
Учень крокує шкільним коридором разом зі своїми друзями назвіть тіла відносно як??х учень рухається а відносно яких перебуває у спокоЇ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ученик со своими друзьями идет с одинаковой скоростью, то относительно, например, стен коридора он движется, а относительно друзей - нет
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