Запишите дробь 1,8 в виде несократимой обыкновенной дроби
Математика
Запишите дробь 1,8 в виде несократимой обыкновенной дроби
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Гость:
Ответ. 9/10. Надеюсь всё понятно
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