Запишите как вы понимаете значение выражения перенять Славу из сказания о кожемя??е

Гость: Гость:

Перенять Славу-значит у кого-то отобрать и забрать себе. Здесь понятнее пример из спорта.Какой-то спортсмен несколько лет подряд держит первое место в мире по какому-то виду спорта,а тут приходит какой-то молодой и получает,зарабатывает золото,то есть он отобрал пальму первенства,тюе. перенял Славу.Так же и Кожемяка оказался сильнее.