Запишите как вы понимаете значение выражения перенять Славу из сказания о кожемя??е

Литература
Запишите как вы понимаете значение выражения перенять Славу из сказания о кожемя??е
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перенять Славу-значит у кого-то отобрать и забрать себе. Здесь понятнее пример из спорта.Какой-то спортсмен несколько лет подряд держит первое место в мире по какому-то виду спорта,а тут приходит какой-то молодой и получает,зарабатывает  золото,то есть он отобрал пальму первенства,тюе. перенял Славу.Так же и Кожемяка оказался сильнее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сделайте пожалуйста срочно заранее спасибо
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Подскажите слова на ёл
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста y=sqrt(x) +sqrt(-x).Спасибо.
Ответить
Обществознание
На какие 2 вида делятся культуры
Ответить