Запишите,какая система летоисчисления существовала: а) в Древнем Египте - __________________ б) в Древнем Риме - ___________________ ( кратко) Помогите пожалуйста!

Литература

Запишите,какая система летоисчисления существовала: а) в Древнем Египте - __________________ б) в Древнем Риме - ___________________ ( кратко) Помогите пожалуйста!

Автор: Гость