Запишите,какая система летоисчисления существовала: а) в Древнем Египте - __________________ б) в Древнем Риме - ___________________ ( кратко) Помогите пожалуйста!
Литература
Запишите,какая система летоисчисления существовала: а) в Древнем Египте - __________________ б) в Древнем Риме - ___________________ ( кратко) Помогите пожалуйста!
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Гость:
Вообщето это категория окр.мир а не литература
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