Запишите, какие породы лошадей разводят в вашем крае
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Запишите, какие породы лошадей разводят в вашем крае
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Австралийская пастушьяАдаевская лошадьАзербайджанская лошадьАзорскаяАлбанскаяАлтайскаяАльтер реалАмериканская верховаяАмериканская кремоваяАмериканская кучеряваяАмериканская миниатюрнаяАмериканский пейнтхорсАмериканская стандартбреднаяАмериканская четветьмильнаяАнгло-норманнАндалузскаяАнгло-арабскаяАппалузаАраппалузаАрабскаяАрденскаяАргентинскаяАрьежуазАуксуаАхалтекинскаяАцтекскаяБаварская полукровнаяБалеарскаяБелорусская упряжнаяБельгийская полукровнаяБерберийская, или варварийская БашкирскаяБитюгБоснийскаяБрабансон (Бельгийская рабочая)Бразильская спортивнаяБрамбиБранденбургскаяБретонскаяБуденновскаяБулонская лошадьВеликопольская лошадьВенгерская полукровнаяВестфальскаяВладимирский тяжеловозВосточноболгарскаяВюртембергскаяВятскаяГанноверскаяГафлинскаяГидранГолландская лошадьГолштинскаяГонтерГронингенскаяДатская полукровнаяДелибозДестриэДжэбеДонскаяЖемайтскаяИрландская спортивнаяИрландская тяжелоупряжнаяИсландскаяКабардинская порода лошадейКазахская лошадьКалмыцкая лошадьКамаргскаяКамполинаКанадскаяКарабаирскаяКарабахскаяКарачаевская лошадьКаспийская лошадьКигер-мустангКински, лошадьКишберКиргизскаяКладрубская лошадьКлейдесдальКлепперКливлендская гнедаяКрестьянская лошадьКнабструпскаяКомтойсКоник польскийКолорадо рейнджерКреольскаяКубинские иноходцыКустанайскаяЛатвийскаяЛиппицианскаяЛитовский тяжеловозЛокайскаяЛузитанскаяМалопольскаяМангаларгаМаремманоМарвариМезенскаяМиссурийский фокстроттерМонгольская лошадьМорганМустангНовоалександровская тяжелоупряжнаяНовоалтайскаяНовокиргизскаяНониусОльденбургскаяОрловский рысакПасо финоПеруанский пасоПершеронПечорскаяПинцгауская лошадьПржевальскаяРусская верховаяРусский рысакРусский тяжеловозСкалистых гор, лошадьСоветская тяжелоупряжная (советский тяжеловоз)СоррайяСтандартбредная лошадь, или американский рысак Старая фламандскаяСуффолькская лошадьТавдинская лошадьТатарскаяТеннессийская прогулочнаяТерская лошадьТракененскаяТрэйт дю нордУкраинская верховаяУэльский кобФалабеллаФинская лошадьФлоридский крэкерФранцузский англо-арабФранцузский рысакФранцузский сельФредериксборгскаяФризскаяФьордХакнэЦыганская (иначе тинкер, ирландский коб)ЧилийскаяЧистокровная верховаяШагияШайрШведка (порода лошадей)ШленскаяЮтландскаяЯкутская
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