Запишите пять чисел которые меньше числа -230.-1,9,-25,6,23
Математика
Запишите пять чисел которые меньше числа -230.-1,9,-25,6,23
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На каждое число по пять или по одному? например, -230:-300;-450,-231,-400;-700
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