Заподное полушарие укажите потухшие вулканы и действующие

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Условно активные вулканы - вулканы извергавшиеся в исторический период, но не проявляющие вулканическую активность в данный момент.Потухшие вулканы - не извергавшиеся в историческое время вулканы. Новые извержения потухших вулканов считаются маловероятными.По разным подсчетам в данный момент на Земле насчитывается от 1000 до 1500 активных вулканов.Известные вулканы:Этна Действующий вулкан на острове Сицилия высотой примерно 3380 метров. На сей день она является самым высоким и самым активным вулканом Европы.Везувий Действующий вулкан на юге Италии возле Неаполя. Считается одним из наиболее опасных вулканов мира.Ключевская сопка Самый высокий вулкан на территории России, один из самых продуктивный базальтовых вулканов в мире.Фудзияма Вулкан на японском острове Хонсю в 150 километрах к западу от Токио. Вулкан слабо активен, последнее извержение было в 1707 году.