Срочно сочинение. ключевые слова осенний,погода,разноцветный ковер,кружаться,легкий ветерок,чудесный,чувства,багряный,узорчатый,блестящифй,оранжевый,необычный,потому что,повсюду,устилает,увядает.

Гость: Гость:

На улице была осенняя погода. На деревьях увядают и падают, кружась, листья. Под ногами повсюду устилается необычный разноцветный узорчатый ковёр из листьев. Лёгкий ветерок обдувал лицо. Чудесное время года, потому что в такую пору чувства лёгкие и радостные.