Запишите следующие словоформы отделяя окончание Солью,полынью,соловью,бровью,чью,кровью,чью.

Русский язык
Запишите следующие словоформы отделяя окончание Солью,полынью,соловью,бровью,чью,кровью,чью.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 СольЮ, полыньЮ, соловьй` [У ], бровьЮ, чьй`[ У],  кровьЮ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Сколько костей в тазу человека
Ответить
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы,подберите слова с чередованием,графически объясните ??равописание гласной в корне. Необозримое поле бл_стя яркой зелен...
Ответить
Математика
В саду собрали 264 кг груш, а яблок на 129 кг больше. сколько килограммов фруктов собр??ли?
Ответить
Математика
Люди срочно решите 176 + 143+132
Ответить
Русский язык
Мне нужно краткое содержание параграфов по биологии 7 класс автор Константинов В. М. С 14 ПО 18, то есть: тип плоские черви, разнообразие плоских ч...
Ответить