Как читается русскими буквами по английски этот текст : Alice - the main character of the fairy tale "Alice in Wonderland" her for about seven years . She has Golden hair , and she in a blue dress that goes to the floor. СРОЧ...

Английский язык

Как читается русскими буквами по английски этот текст : Alice - the main character of the fairy tale "Alice in Wonderland" her for about seven years . She has Golden hair , and she in a blue dress that goes to the floor. СРОЧНО НУЖНО ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость