Пожалуйста, напишите. Мне очень надо. Уравняйте уравнение K+H2=KH и рассчитайте какую массу гидрида калия можно получить при взаимодействии калия с 5 литрами водорода. Заранее спасибо

Химия

Пожалуйста, напишите. Мне очень надо. Уравняйте уравнение K+H2=KH и рассчитайте какую массу гидрида калия можно получить при взаимодействии калия с 5 литрами водорода. Заранее спасибо

Автор: Гость