Пожалуйста, напишите. Мне очень надо. Уравняйте уравнение K+H2=KH и рассчитайте какую массу гидрида калия можно получить при взаимодействии калия с 5 литрами водорода. Заранее спасибо
Химия
Пожалуйста, напишите. Мне очень надо. Уравняйте уравнение K+H2=KH и рассчитайте какую массу гидрида калия можно получить при взаимодействии калия с 5 литрами водорода. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(2KH) = 17, 41 2K+H2 = 2KH
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шалкопляк в 5 раз тяжелее чебурашки, а крокодила гены на 30кг меньше. Вместе они вес??т 140 кг. Сколько весит каждый?
Математика
Другие предметы
Математика
В магазине на витрине выставили наборы бокалов по 2 штуки по 3 штуки в коробке всег?? 28 бокалов 12 коробках сколько коробок с бокалами по три штук...