Пожалуйста, напишите. Мне очень надо. Уравняйте уравнение K+H2=KH и рассчитайте какую массу гидрида калия можно получить при взаимодействии калия с 5 литрами водорода. Заранее спасибо

Химия
Пожалуйста, напишите. Мне очень надо. Уравняйте уравнение K+H2=KH и рассчитайте какую массу гидрида калия можно получить при взаимодействии калия с 5 литрами водорода. Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(2KH) = 17, 41 2K+H2 = 2KH
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