Не с глаголом помогите плита срочно! !!! (не) спящему, (не)широкой , (не)знавший, (не)ут??хавший , (не)настной, (не)приветливым , (не)проходила .ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО! !!
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Не с глаголом помогите плита срочно! !!! (не) спящему, (не)широкой , (не)знавший, (не)ут??хавший , (не)настной, (не)приветливым , (не)проходила .ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО! !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Неспящему неширокий не знавший неутихавший ненастной неприветливый не проходила НЕ с ГЛАГОЛОМ пишется ОТДЕЛЬНО
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