Какое желкование и листоросположение у березы

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Листовые пластинки в разных направлениях пронизаны многочисленными жилками, которые представляют собой сосудисто-волокнистые пучки. Определенное расположение жилок в листовой пластинке называется жилкованием. По жилкам осуществляется передвижение воды и растворенных в ней минеральных веществ, а также отток ассимилятов. Жилки, кроме того, служат для придания механической прочности листу. В зависимости от характера размещения боковых жилок и способов их ветвления отличают четыре основных типа жилкования: перистое — от одной главной жилки под углом отходят боковые, более мелкие (береза, ива, яблоня, груша) ; пальчатое — от основания листовой пластинки в виде лучей расходятся несколько равноценных жилок (клен) ; параллельное — многочисленные жилки тянутся от основания листовой пластинки параллельно друг другу и сближаются только на верхушке (злаки) ; дуговидное — жилки дуговидно изогнуты и сближаются у основания и верхушки листовой пластинки (ландыш, подорожник)