В саду собрали 264 кг груш, а яблок на 129 кг больше. сколько килограммов фруктов собр??ли?
Математика
В саду собрали 264 кг груш, а яблок на 129 кг больше. сколько килограммов фруктов собр??ли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
264 кг+129 кг=393 кг (яблок) 264 кг+393 кг=657 кг Ответ: собрали 657 кг фруктов
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