В саду собрали 264 кг груш, а яблок на 129 кг больше. сколько килограммов фруктов собр??ли?

Математика

В саду собрали 264 кг груш, а яблок на 129 кг больше. сколько килограммов фруктов собр??ли?

Автор: Гость