Мне нужно краткое содержание параграфов по биологии 7 класс автор Константинов В. М. С 14 ПО 18, то есть: тип плоские черви, разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни, тип круглые черви, тип кольчатые черви, класс малощет...

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Мне нужно краткое содержание параграфов по биологии 7 класс автор Константинов В. М. С 14 ПО 18, то есть: тип плоские черви, разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни, тип круглые черви, тип кольчатые черви, класс малощетинковые черви. Можно своими словами. Зарание спасибо.

Автор: Гость