Вставьте пропущенные буквы,подберите слова с чередованием,графически объясните ??равописание гласной в корне. Необозримое поле бл_стя яркой зеленью. Девчонка соб_рала сучья и обжигала их. Заг_ралис и бл_стели стекла,оз_ренны...
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы,подберите слова с чередованием,графически объясните ??равописание гласной в корне. Необозримое поле бл_стя яркой зеленью. Девчонка соб_рала сучья и обжигала их. Заг_ралис и бл_стели стекла,оз_ренные пожаром. К пемку нельзя было прик_снуться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необразимое поле блестя яркое зеленью девчонка собрала сучья и обжигала их загорались и блестели стекла озарённые пожаром к пеньку нельзя было прикоснуться
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