Запишите слова берёза и допишите к нему однокоренные слова в порядке селедущих значение.

Русский язык
Запишите слова берёза и допишите к нему однокоренные слова в порядке селедущих значение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берёза берёзка  берёзочка берёзовый
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