Запишите слова берёза и допишите к нему однокоренные слова в порядке селедущих значение.
Русский язык
Запишите слова берёза и допишите к нему однокоренные слова в порядке селедущих значение.
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Берёза берёзка берёзочка берёзовый
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