Запишите словосачитание поставив слово в скобках в нужный подеж множественного числа. Определите падеж этого слова. можно ли подставлять в словосачитании слово стена не во множественном , А В ЕДИННСтвенном числе? почему? охот...

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Запишите словосачитание поставив слово в скобках в нужный подеж множественного числа. Определите падеж этого слова. можно ли подставлять в словосачитании слово стена не во множественном , А В ЕДИННСтвенном числе? почему? охота на (морж), запах (роза) , рассказ о (слон), журчание (ручей), застеклили (окно), испугался (мышь) , жители (страна) дать сена ( конь)

Автор: Гость