Запишите словосачитание поставив слово в скобках в нужный подеж множественного числа. Определите падеж этого слова. можно ли подставлять в словосачитании слово стена не во множественном , А В ЕДИННСтвенном числе? почему? охот...

Русский язык
Запишите словосачитание поставив слово в скобках в нужный подеж множественного числа. Определите падеж этого слова. можно ли подставлять в словосачитании слово стена не во множественном , А В ЕДИННСтвенном числе? почему? охота на (морж), запах (роза) , рассказ о (слон), журчание (ручей), застеклили (окно), испугался (мышь) , жители (страна) дать сена ( конь)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охота на моржа,запах розы,рассказ о слоне,журчание ручья,застеклили окно,испугался мыши,жители страны,дать сена коню.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Приведите примеры табличные информационных моделей в повседневной жизни
Ответить
География
5 произведений где описывается рельеф России
Ответить
Английский язык
Help please сос помогите 12 минут вам спасибо
Ответить
Химия
Тест химия металлы Помогите пожалуйста Хотя бы один из вариантов
Ответить
Математика
Какая оценка будет если 33334445.
Ответить