Запишите сочетания с причастиями по образцу. Образе:резаная солома -порезанная солома, резанная специальным ножом солома 1) Вязаная скатерть 2) Груженая телега 3) Крашеные доски 4) Стриженый пудель 5) Печёный картофель
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Запишите сочетания с причастиями по образцу. Образе:резаная солома -порезанная солома, резанная специальным ножом солома 1) Вязаная скатерть 2) Груженая телега 3) Крашеные доски 4) Стриженый пудель 5) Печёный картофель
Ответ(ы):
Гость:
Вязаная скатерть-связаная скатерть,вязаная бабушкой скатерть Груженая телега-нагруженая телега,груженая товаром телега Крашеные доски-покрашеные доски,крашеные маляром доски Стриженый пудель-постриженый пудель,стриженый собаководом пудель Печёный картофель-запечёный картофель,печёный в духовке картофель
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