Запишите свои впечатления от картины Т.Назаренко "Церковь Вознесения на улице Неждановой в Москве " в форме дневниковой записи.

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Художник Татьяна < Назаренко > является одним из самых ярких представителей искусства России середины 20 века. Она работает в широком диапазоне жанров. Среди её работ можно встретить и пейзажи, и портреты, и натюрморты, и бытовые зарисовки. Многие художники на протяжении всей истории Москвы стремились запечатлеть любимый город. Вот и < картина > < Назаренко > «Церковь < Вознесения > на < улице > Неждановой» открывает нам незыблемый вид золотых куполов храма на фоне кубов и параллепипедов административных зданий, пятиэтажек. Эта морковно – малиновая церковь выглядит ярким пятном на фоне шумного многолюдного города. Мы видим тихий уютный переулок Москвы, как будто и нет вокруг неё большого мегаполиса. Мимо ходят люди служивые и творческие. Унылые голые деревья, слякоть и грязь на дорогах резко контрастируют с лазуревым небом и величественным храмом, к которому приходят туристы и поклоняются верующие. Как известно, художник показывает суть и своё понимание жизни образами, изображая, противопоставляя новые постройки и старую церковь, используя холодные и тёплые тона красок. Очевидно ей дорог этот храм, он волнует её воображение и доставляет радость людям. Я много раз бывал на экскурсиях по своему родному городу, видел замечательные памятники зодчества. Эта репродукция напоминает мне их. Она вызывает, заставляет людей помнить о том, что духовные ценности, невзирая на политические, социальные изменения, остаются незыблемыми, вечными, поэтому великие умы постоянно обращаются к этим темам