Запишите в порядке возрастания числа -1/8 -5/8 -6/8 -2/8 - 9/8 -1 -3/8, -4/8.

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Чем меньше модуль числителя отрицательной обыкновенной дроби с общим знаменателем, тем больше значение дроби. -9/8...-1...-6/8....-5/8...-4/8.....-3/8....-2/8....-1/8 Для наглядности в виде десятичных дробей: -1,125.....-1......-0,75......-0,625.....-0,5......-0,375.....-0,25.....-0,125 ------------------------------------------------------------------------------------------║---------║----⇒ 0 +1