Часы показывают 4 утра. во сколько раз оставшаяся часть суток больше прошедшей?
Математика
Часы показывают 4 утра. во сколько раз оставшаяся часть суток больше прошедшей?
Ответ(ы):
Гость:
Оставшаяся - 20 часов Прошедшая - 4 часа Следовательно 20:4 = 5 В 5 раз)
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