Укажите наибольшее по модулю число а) -91,3; б) 10,8; в) минус 3 целых одна вторая
Математика
Укажите наибольшее по модулю число а) -91,3; б) 10,8; в) минус 3 целых одна вторая
Ответ(ы):
Гость:
Вроде -91,3. у этого числа модуль будет 91,3. У 10,8 модуль будет 10,8. А у -3 1/2 модуль будет 3 1/2/
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