Чеченская война сочинение 5 класс

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В конце 80-х годов с Дудаевым установили доверительные отношения сепаратистки настроенные националистические деятели Эстонии, а затем Литвы. Дудаев оказался восприимчив к сепаратистским лозунгам. В начале 1990 года к Дудаеву уже нашли дорогу эмиссары некоторых националистических и политизировано-религиозных кругов Чечни. Они рассчитывали использовать престиж одного из немногих чеченцев-генералов в обостряющейся борьбе за власть в республике. Летом 1990 года Дудаев подал в отставку из Советской армии и переехал в Грозный. Первоначально он соглашался на должность заместителя председателя Комитета государственной безопасности Чечено-Ингушетии. Наибольшее влияние на Дудаева имели Зелимхан Яндарбиев и Яраги Мамодаев - лидеры шовинистического крыла в Общенациональном конгрессе чеченского народа. Именно они тогда выдвигали лозунги полной независимости от России и создания «исламского государства». В ноябре 1990 года Дудаев был введён по предложению Мамодаева в состав его исполкома (ОКЧН). Зимой и весной 1991 года среди чеченцев была развёрнута массированная пропаганда в пользу выхода из России. В июне 1991 года на втором съезде ОКЧН Дудаева продвинули в председатели его исполкома. После августовского путча 1991 года обстановка в Чечено-Ингушетии резко обострилась. Начались хорошо организованные, так сказать, постоянно действующие дудаевские митинги. Под эгидой ОКЧН создавались незаконные вооружённые формирования, которые готовились к захвату власти. В начале сентября вооружённые боевики заняли ряд правительственных зданий. 6 сентября «национальные гвардейцы» Дудаева штурмом взяли помещение, где шло заседание Верховного Совета Чечено-Ингушетии. С согласия руководства российского парламента, а именно Р.Хазбулатова, из небольшой группы депутатов Верховного Совета Чечено-Ингушетии и представителей ОКЧН был образован Всемирный высший совет. Верховный Совет России незамедлительно признал его в качестве законного высшего органа власти на территории республики. Это была одна из ошибок федеральных властей. Временный высший совет был использован сепаратистами для расчленения Чечено-Ингушетии. Что касается ингушей, то их большинство осталось равнодушно к сепаратистским лозунгам и твёрдо выступило за дальнейшее проживание в составе России. Не прошло и трёх недель, как исполком ОКЧН принял решение о роспуске Всемирного высшего совета и взял на себя всю полноту власти. 27 октября 1991 года в обстановке, близкой к военному положению, под полным контролем боевиков ОКЧН была устроена инсценировка выборов президента и парламента Чеченской Республики. Выборы состоялись только в 70 из 360 избирательных участков. 1 ноября 1991 года Дудаев объявленный президентом, обнародовал указ «Об объявлении суверенитета Чеченской Республики». Первым суверенитет республики провозгласил её Верховный Совет. 2 ноября V Съезд народных депутатов России, признал выборы незаконными. 7 ноября 1991 года Президент РСФСР принял Указ о введении чрезвычайного положения в Чечено-Ингушской Республике. Это вызвало обратную реакцию подняв акции Дудаева в чеченском обществе как «борцов с российским империализмом». Указ спустя несколько дней был фактически отменён. После периода некоторого замешательства Дудаев и его сторонники перешли к активным действиям и блокировали российские части, оставшиеся без движения в аэропорту. Их пришлось вернуть обратно в Москву