К данным глаголам запиши как можно больше синонимов думать-________,спешить-_______,гово??ить-_______.со словами одного из синонимических рядов составь предложения и запиши.подчеркни глаголы как член предложения

Русский язык
К данным глаголам запиши как можно больше синонимов думать-________,спешить-_______,гово??ить-_______.со словами одного из синонимических рядов составь предложения и запиши.подчеркни глаголы как член предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Думать-размышлять мыслить, анализировать. Говорить-рассказывать, бесседовать, общаться.
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