ВЫЧИСЛИ ПО ДЕЙСТВИЯМ:1) 1258*3-2436/29= 2)3213/7+256 *4=
Математика
ВЫЧИСЛИ ПО ДЕЙСТВИЯМ:1) 1258*3-2436/29= 2)3213/7+256 *4=
Ответ(ы):
Гость:
1) 1258*3-2436/29=3690 Первое действие: 1258*3=3774 Второе действие: 2436/29=84 Третье действие: 3774-84=3690 2) 3213/7+256*4= Первое действие: 3213/7=459 Второе действие: 256*4=1024 Третье действие: 459+1024=1483
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