Сумму чисел x и 320 уменьшили на 130 получается 470

Математика
Сумму чисел x и 320 уменьшили на 130 получается 470
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