Аналіз слів:дзеркало,сміється,фіалка?
Українська мова
Аналіз слів:дзеркало,сміється,фіалка?
Ответ(ы):
Гость:
Сміється -=о=о==о 8б.8зв.3скл. Фiалка =оо--о 6б.6зв.3скл.
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