Аналіз слів:дзеркало,сміється,фіалка?

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Аналіз слів:дзеркало,сміється,фіалка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сміється -=о=о==о 8б.8зв.3скл. Фiалка =оо--о 6б.6зв.3скл.
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