Решите уравнение (x-18,2)+3,8=15,6
Математика
Решите уравнение (x-18,2)+3,8=15,6
Ответ(ы):
Гость:
(x-18,2)+3,8=15,6 (x-18,2)=15,6-3,8 х-18,2=11,8 х=11,8+18,2 х=30
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