Запишите в виде десятичной дроби (В НЕ НАДО) Буду благодарна помощи
Математика
Запишите в виде десятичной дроби (В НЕ НАДО) Буду благодарна помощи
Ответ(ы):
Гость:
0.3 0.07 0.00001 вот ответы
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