Запишите выражение на математическом языке
Информатика
Запишите выражение на математическом языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. y=5x²+√(x-1) / (5+х)*4 +3/х прости, остальные не знаю
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