Заполни пустые клетки синонимами состоящими из такогоже количества букв

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Заполни пустые клетки синонимами состоящими из такогоже количества букв
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Автор: Гость
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Гость:
Простить-возражение, смеяться-хохотать, небольшой-маленький, баловаться-играть, додуматься-догадаться.
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