Заполните таблицу на словообразование
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Question questionable questionably availability available --- capability capable capably usage usable reliability reliable reliably quality qualitative qualitatively quantity quantitative quantitatively intensity intense intensively indispensability indispensable
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