Заполните таблицу на словообразование

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Question       questionable     questionably availability    available              --- capability     capable            capably usage          usable          reliability      reliable            reliably quality         qualitative      qualitatively quantity       quantitative    quantitatively intensity      intense          intensively indispensability  indispensable           
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