Заполните таблицу вычислений:

Гость: Гость:

4×300=1200 см=120 дм -12дм= 108 дм÷9=12 дм + 3м= 3м 12дм или 42 дм или 420 см 8мин×15=120 мин +2 часа= 120+120=240 мин÷6= 40 мин-56с= 39 мин 4сек или 2344 сек