Заполните таблицу вычислений:

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Математика
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×300=1200 см=120 дм -12дм= 108 дм÷9=12 дм + 3м= 3м 12дм или 42 дм или 420 см 8мин×15=120 мин +2 часа= 120+120=240 мин÷6= 40 мин-56с= 39 мин 4сек или 2344 сек
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