Заранее спасибо)))))))))))) Допиши устойчивые словосочетания Мя...к... з...л...то- пушинка Бел... з...л...то - З...лён.. друг- З...лён... аптека-
Русский язык
Заранее спасибо)))))))))))) Допиши устойчивые словосочетания Мя...к... з...л...то- пушинка Бел... з...л...то - З...лён.. друг- З...лён... аптека-
Ответ(ы):
Гость:
Мягкое золото, белое золото, зеленый друг , зеленая аптека. Так?
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