Зделай звукобуквенный разбор слова: воз
Русский язык
Зделай звукобуквенный разбор слова: воз
Ответ(ы):
Гость:
Ударение в слове: во`з Характеристика всех звуков: в [в] - согласный, твердый, звонкий, парный о [`о] - гласный, ударный з [с] - согласный, твердый, глухой, парный 3 букв, 3 звук
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