Здраствуйте помогите русски язик пожалуста.страница 82 уапражнеиня 8

Гость: Гость:

В густом ельнике росла маленькая елочка. - Почему, -спрашивала елочка у старой ели, к тебе в гости прилетают дятлы и клесты? - Они прилетают за семенами ,которых много в еловых шишках. Еловые семена - самая лакомая еда для дятлов и клестов. ЕЛочка,ЕЛи,ЕЛовых - корень ЕЛ.