Здраствуйте помогите русски язик пожалуста.страница 82 уапражнеиня 8
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Здраствуйте помогите русски язик пожалуста.страница 82 уапражнеиня 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В густом ельнике росла маленькая елочка. - Почему, -спрашивала елочка у старой ели, к тебе в гости прилетают дятлы и клесты? - Они прилетают за семенами ,которых много в еловых шишках. Еловые семена - самая лакомая еда для дятлов и клестов. ЕЛочка,ЕЛи,ЕЛовых - корень ЕЛ.
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