Начертите принципиальную схему электрической цепи изображённой на таблице Как??во значение реостата ?
Физика
Начертите принципиальную схему электрической цепи изображённой на таблице Как??во значение реостата ?
Ответ(ы) на вопрос:
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Реостат (потенциометр, переменное сопротивление, переменный резистор; — электрический аппарат, изобретённый Иоганном Христианом Поггендорфом, служащий для регулировки силы тока и напряжения в электрической цепи путём получения требуемой величины сопротивления. Как правило, состоит из проводящего элемента с устройством регулирования электрического сопротивления. Изменение сопротивления может осуществляться как плавно, так и ступенчато.Изменением сопротивления цепи, в которую включен реостат, возможно достичь изменения величины тока или напряжения. При необходимости изменения тока или напряжения в небольших пределах реостат включают в цепь параллельно или последовательно. Для получения значений тока и напряжения от нуля до максимального значения применяется потенциометрическое включение реостата, являющего в данном случае регулируемым делителем напряжения.
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