Здравствуйте! А нужно ли ставить артыкль "а" перед sweet и biscuit ?
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Здравствуйте! А нужно ли ставить артыкль "а" перед sweet и biscuit ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перед biscuit нужно. Перед sweet не нужно
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