Здравствуйте напишите пожалуйста сочинения я хочу стать доктором для 3ог класса спасибо
Русский язык
Здравствуйте напишите пожалуйста сочинения я хочу стать доктором для 3ог класса спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Мне очень бы хотелось стать доктором.Это очень интересная профессия.Для того что-бы стать им надо знать латинский язык и всякие лекарства.Надо знать математику.Это очень сложная профессия.
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