Здравствуйте,напишите сочинение на тему" с чего начинается Родина")

Гость: Гость:

У каждого человека есть Родина, но не все понимают , что это значит и с чего она начинается. Родина начинается с того когда ты это понимаешь, стараешься помочь и сделать все возможное для ее защиты. Родина начинается тогда , когда ты осознаешь , что она твоя вторая мать, на которой ты родился, выжил и рос. Родина это не просто земля на которой ты родился , это также место , где ты начал свою жизнь. На этой земле ты первый раз начал дышать, видеть, слышать, говорить и учиться. Ты не должен забывать, что Родина - это твоя вторая мать.