Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь? Нужно осуществить превращения, определи??ь классы веществ и их названия: CO2←C2H6→C2H5CL→C4H10→C4H6→|-CH2-CH=CH-CH2-|n
Химия
Здравствуйте, не могли бы вы мне помочь? Нужно осуществить превращения, определи??ь классы веществ и их названия: CO2←C2H6→C2H5CL→C4H10→C4H6→|-CH2-CH=CH-CH2-|n
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