Здравствуйте. Помогите пожалуйста. 1. Что выводится из организма в результате обмена белков?
Биология
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. 1. Что выводится из организма в результате обмена белков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аммиак в малых количествах, мочевина
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