Здравствуйте,помогите пожалуйста не могу решить.даже не знаю с чего начать
Математика
Здравствуйте,помогите пожалуйста не могу решить.даже не знаю с чего начать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Векторы а и б даны, находим их произведение, потом модуль вектора б, и делим, согласно формуле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Ускорение свободного падения формула: F=G* m/r^2 выведите из этой формулы массу тел??. Заранее спасибо
Математика
Русский язык
Определи, какие слова являются жаргонизмами. Правильных вариантов может быть нес??олько. Иногда общеупотребительные слова используются в жаргон...
Русский язык