Здравствуйте,помогите,пожалуйста,решить задачу двумя способами. В одной коробке 9 карандашей.Сколько карандашей останется в пяти таких же коробках,если из каждой взять по 2 карандаша? Спасибо за помощь!

Математика

Здравствуйте,помогите,пожалуйста,решить задачу двумя способами. В одной коробке 9 карандашей.Сколько карандашей останется в пяти таких же коробках,если из каждой взять по 2 карандаша? Спасибо за помощь!

Автор: Гость