Здравствуйте,помогите,пожалуйста,решить задачу двумя способами. В одной коробке 9 карандашей.Сколько карандашей останется в пяти таких же коробках,если из каждой взять по 2 карандаша? Спасибо за помощь!
Математика
Здравствуйте,помогите,пожалуйста,решить задачу двумя способами. В одной коробке 9 карандашей.Сколько карандашей останется в пяти таких же коробках,если из каждой взять по 2 карандаша? Спасибо за помощь!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ 1)9•5=45(карандашей) во всех коробках 2)2•5=10(карандашей) взяли из коробок 3)45-10=35(карандашей) 2 способ 1)9•(5+2)=35(карандашей) Ответ: 35 карандашей
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