Железников Чучело Почему у всех в классе клички?

Гость: Гость:

В одну сельскую школу приезжает новенькая зовут её Лена Бессольцева. Девочка живет вместе с дедом. Николай Николаевич коллекционер картин, его в городке не понимают. Лена общается с одноклассниками и сразу было видно, что её недолюбливают. У всех учеников в этом классе есть прозвища. Вот и ей дают кличку- "Чучело", ввиду её доброго отношения к людям. Но всё стало ещё хуже после одного случая. У Лены был друг Димка, он был авторитетом в классе. Ребята в классе решили прогулять уроки и пойти в кино. Дима забыл копилку и Лена решила принести её, но упала. В результате они пошли вместе. Там Димка рассказал классной руководительнице, куда все сбежали. Она и решила не брать детей из-за этого в Москву, на каникулы. Лене объявляют бойкот. Бедная девочка надеяться на то, что её друг всё расскажет. В результате под партой в тот момент прятались Шмакова и Попов, когда Димка всё рассказывает. Димку выдает Попов. Лена уехала. Дедушка девочки оставил коллекцию картин городу.