(Железно)дорожный мост в городе (X, х)отьково к(о, а)нструировал выдающийся инж…нер А.С. Рехневский чьё имя непреме(н, нн)о получило(бы) большую извес…ность прож…ви он дольше. 4.2. Письменно объясните правописание пропущенных ...
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(Железно)дорожный мост в городе (X, х)отьково к(о, а)нструировал выдающийся инж…нер А.С. Рехневский чьё имя непреме(н, нн)о получило(бы) большую извес…ность прож…ви он дольше. 4.2. Письменно объясните правописание пропущенных букв. 4.3. Письменно объясните постановку пропущенных знаков препинания
Ответ(ы):
Гость:
Железнодорожный мост в городе Хотьково конструировал выдающийся инженер А.С.Рехневский, чье имя ,непременно, получило бы большую известность проживи он дольше.
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