Железный утюг массой 300г нагрели от 20 до 120градусов .Какое количество теплоты полу??ил утюг?Удельная теплоемкость железа 460Дж/кг градусов

Физика
Железный утюг массой 300г нагрели от 20 до 120градусов .Какое количество теплоты полу??ил утюг?Удельная теплоемкость железа 460Дж/кг градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q = c*m*Δt = 460*0,3*100 = 13 800 Дж
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