Жениться надо никак не по любви, а непременно с расчетом, только понимая эти слова как раз наоборот тому, как они обыкновенно понимаются, т. е. жениться не по чувственно любви и по расчету где и чем жить, а по тому расчету, нас...

Гость: Гость:

Что конкретно Вы вкладываете в слова "человеческой жизнью"? Я считаю, что влюблённость не во всех случаях может перейти в любовь. И помешать этому могут многие факторы, в том числе и разное мировоззрение, модель жизни и так далее. Не думаю, что человек, видя в объекте своей симпатии явные противоречия своему укладу жизни, станет строить с ним что-то серьёзное. Люди должны иметь общие интересы, ибо это только укрепит отношения. НО (!) в любых здоровых отношениях у людей должно быть личное пространство, то есть то, во что человек может уходить на какое-то время, дабы самореализовываться и избегать личностный кризис, а так же не "съедать" своего партнёра мыслями, навеянными кучей свободного времени.