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Сорока (лат. Pica pica) - торғайтәрізділер отряду, снег, подлежащих тұқымдасына, младший телосложения, волосы темные, прямые қысқатұмсықты крупных птиц. Отдел много черного тела, только грудь. Говорят, что иногда Казалось, что местами на земле араласқандықтан ао сорока алақанат его крыла.